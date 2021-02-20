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Bakan Çavuşoğlu'ndan olimpiyat hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Tekvando Takımı'na ziyaret

20.02.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Tekvandocularımızın başarılarını çok yakından takip ediyorum. Uluslararası arenada başarılarıyla bizleri ziyadesiyle gururlandırıyorlar. Bu başarıların sporun zirvesi olan olimpiyat oyunlarında da devam edeceğine inanıyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Tekvando Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da çalışmalarını sürdüren milli takıma özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Milli sporcularla yakından ilgilenen ve sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada "Tekvandocularımızın başarılarını çok yakından takip ediyorum. Uluslararası arenada başarılarıyla bizleri ziyadesiyle gururlandırıyorlar. Bu başarıların sporun zirvesi olan olimpiyat oyunlarında da devam edeceğine inanıyorum. Bir alanda başarı varsa bu bir takım oyunudur. Tekvando Federasyonunun elde ettiği başarılarda en üstten en alta emeği geçen herkesi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Şahin ise "Sayın Bakanımız sağ olsun, her zaman bize desteklerini yakından hissettiriyor. Her zaman mesajlarıyla bize moral veriyor. Bugün de özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu da milli takımımız için çok önemli. Kendisine ziyareti ve destekleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

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