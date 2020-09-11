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Bakan Danışmanı Selçuk Hakkari’de

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.09.2020 10:28 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Danışmanı Dr.

Bakan Danışmanı Selçuk Hakkari’de

Milli Eğitim Bakan Danışmanı Dr. Turgay Öntaş, Hakkari’de ziyaretlerde bulundu.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Danışmanı Dr. Turgay Öntaş ile eğitim sosyolojisi alanında akademik çalışmalar yapan öğretim üyesi Dr. Taner Atmaca, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla uzaktan eğitim sürecini sahada görmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere Hakkari’ye geldi. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Korkmaz’ın kendilerine eşlik ettiği ziyaretlerin ilk gününde Yüksekova ve Şemdinli’de incelemelerde bulunan heyet, ikinci gün Hakkari Valiliğini ziyaret ettiler. Sonrasında Hakkari Anadolu Lisesi’nde öğretmenlerle bir araya gelen MEB heyeti, "Okulum Temiz" belge törenine katıldılar.
Ücretsiz ders kitaplarına değinen Bakan Danışmanı Dr. Turgay Öntaş, il merkezinde 228 bin 523, toplamda ise 648 bin 51 öğrenciye kitapları dağıtıldığını söyledi. Öntaş, “Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımız ücretsiz kitap uygulamasına bu yıl da devam ediyor. Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimler başlayana kadar bilgisayar ve internete erişimi kısıtlı olan öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağındaki (EBA) derslere katılması amacıyla mobil destek aracı da hazırlanmış. İnternet ve tabletlerin de bulunduğu destek aracıyla ildeki dezavantajlı çocuklara ulaşılarak öğrencilerin rehber öğretmenler eşliğinde dersleri takip edebileceği güzel bir çalışma da başlatmışlar. Böyle bir projeye destek verdikleri için de öncelikle Valimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz" dedi.
Öntaş, daha sonra Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u telefon bağlantısıyla Durankaya YBO öğretmenleriyle buluşturdu. Bakan Selçuk, öğretmenlere hitaben, “Okula, eğitime, yavrularımıza verdiğiniz, vereceğiniz emek için teşekkürler. Elinize, emeğinize sağlık" dedi.
Heyet son olarak Çukurca ilçesinde birkaç okuldaki canlı ders uygulamalarını yerinde görerek kentten ayrıldı.

Bakan Danışmanı Selçuk Hakkari’de

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