YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Derya Yanık, engelli atamalarına ilişkin bilgi verdi:

Bakan Derya Yanık, engelli atamalarına ilişkin bilgi verdi:

28.12.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2 bin 927 kadroya ocak ayının ilk haftasında engellilerimizin atamasını gerçekleştireceğiz" - "Her bir kamu kurumunun yüzde 3 engelli çalıştırma mecburiyeti var. Biz kurumların taleplerini topluyoruz, sonra onun atamasını gerçekleştiriyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayının ilk haftasında 2 bin 927 kadroya engellilerin atamasını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Yanık, engelliliğin bir kusur olmadığını ve herkesin başına her an gelebileceğini söyledi.

İhtiyacı olup da başvuru yapan hiçbir vatandaşı geri çevirmediklerini dile getiren Yanık, 535 bin kişinin evde bakım yardımı aldığını, bu kişilere aylık 1798 lira ödeme yapıldığını ifade etti.

Bu kapsamda 2021'de toplam 11 milyar lira ödeme yapıldığını anlatan Yanık, "535 bin kişiye de engelli bakım aylığı, yani engelli yakınına kendi çocuğu, yakını olabilir ona baktığı için maaş veriyoruz. 2021 yılında aralık ayı hariç 4,7 milyar lira engelli aylığı dağıtmışız." diye konuştu.

- "Tüm alanlarda alım olacak"

Yanık, engellilerin kamuda istihdamı, şehit yakınları ve gazilerin istihdamı ile bakımevlerinde yetişen çocukların istihdamı olmak üzere, Bakanlığın üç gruba sosyal atama yaptığını kaydetti.

Bu istihdamlarda kadroyu Bakanlığın belirlemediğine dikkati çeken Yanık, şöyle devam etti:

"Her bir kamu kurumunun yüzde 3 engelli çalıştırma mecburiyeti var. Biz kurumların taleplerini topluyoruz, sonra onun atamasını gerçekleştiriyoruz. 2 bin 927 kadroya ocak ayının ilk haftasında engellilerimizin atamasını gerçekleştireceğiz. 6 bin kadro bizim Bakanlığımıza açılan kadro. Ocak ayının ilk haftası da bunun ilanına çıkmış olacağız. Tüm alanlarda alım olacak. Meslek personeli, büro personeli, yurt personeli, bizim Bakanlık olarak alacağımız her alanlarda, özellikle meslek mensubu alanlarında tüm kadrolarda alıma çıkıyoruz. Başvuru koşullarını taşıyan bütün vatandaşlarımız Bakanlığımızın sitesini takip etsinler. Bizim genç, çalışmaya hevesli arkadaşlara ihtiyacımız var."

- "Evcil hayvan sahipleri ihmalde bulunursa cezai sorumluluk doğar"

Bakan Yanık, sokak hayvanları ile ilgili son dönemde yaşanan tartışmalara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"İnsan eşrefi mahlukat dedik ama hayvan, bitki, canlı, eşya, bunların hepsine yaratılmış olarak kıymet veren bir toplumuz." diyen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihimizde hayvana eziyet etmeyi bırakın hayvan hakkını koruyan kanunlar var. Evcil hayvanların nasıl bakılacağı, nasıl dışarı çıkarılacağını evcil hayvan bakanların çok iyi bilmesi lazım. Evcil hayvan sahipleri ihmalde bulunursa cezai sorumluluk doğar. Bu anlamda hem hukuki hem sorumluluk noktasında mahkemelerimizin de vatandaşa sorumluluğu arttıracak kararları tesis etmesi kanaatindeyim."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründüKar yağışının ardından başkent beyaza büründü

Ankara Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
08:03
Öğle
12:55
İkindi
15:18
Akşam
17:38
Yatsı
19:03

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Ali Fuat Eczanesi
Cankaya
Asya Eczanesi
Cankaya
Aşkın Eczanesi
Cankaya
Beril Bulut Eczanesi
Cankaya
Feza Eczanesi
Cankaya
Nazan Eczanesi
Cankaya
Pilül Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.