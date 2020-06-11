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  4. Bakan Dönmez: "55 öğrencimiz daha Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı"

Bakan Dönmez: "55 öğrencimiz daha Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı"

İZMİR HABERLERİ  | 11.06.2020 20:02 | Son Güncelleme

Bakan Dönmez: "55 öğrencimiz daha Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı"

İZMİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 55 öğrencinin daha Rusya'daki eğitimini tamamlayarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) nükleer mühendis olarak iş başı yaptığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"6,5 yıllık emeğin ardından 55 öğrencimiz daha Rusya'daki eğitimini tamamlayarak Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı. 2023'e büyük hedeflerle, gençlerimizin enerjisiyle giriyoruz. Bu başarıdaki imza hepimizin, bütün Türkiye'nin."

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