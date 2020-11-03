Bakan Dönmez: "İlk 30 saatte İzmir genelinde elektriği sağlamış olduk"

İZMİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de dün itibarıyla herhangi bir enerji arz sorunu kalmadığını belirterek, "İlk 30 saat içerisinde İzmir genelinde her tarafa elektriği sağlamış olduk." dedi.

Dönmez, AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, toplantıya girdikleri saatlerde aldıkları müjdenin başta aileler ve arama kurtarma ekipleri olmak üzere herkesi sevindirdiğini ifade etti.

Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in büyük bir umut olduğunu vurgulayan Dönmez, "Dün, Elif bebek umut olmuştu. Bugün o umudumuzu yitirmedik. İnanç ve sabırla çalıştık ve Ayda bebeğimizi de kurtarmış olduk. Öyle tahmin ediyorum, bundan sonra aileler bu bebeklerimiz için yılda iki defa doğum günü kutlayacaklar. Birisi 2 Kasım, birisi 3 Kasım. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız netice verir. Diğer yurttaşlarımıza da sağ salim ulaşırız." diye konuştu.

Dönmez, deprem anından itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kurumlarının elektrik ve doğal gaz kaynaklı herhangi bir olumsuzluk ve sıkıntı yaşanmaması için üstün bir gayretle çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: