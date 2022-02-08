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  4. Bakan Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu: (1)

Bakan Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu: (1)

08.02.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Isparta ilindeki faturaların tahsilatını 1 ay süreyle erteliyoruz"

ISPARTA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da elektrik faturası tahsilatını 1 ay süreyle ertelediklerini bildirdi.

Dönmez, Isparta'daki karla mücadele ve elektrik kesintilerine ilişkin AFAD Kriz Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

3 Şubat'ta Isparta'da başlayan yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle enerji nakil hatlarında oluşan arızalarla ilgili yoğun çalışma yürüttüklerini söyleyen Dönmez, "İlk etapta yaklaşık 113 bin vatandaşımıza elektrik sağlayamama söz konusuydu. Her gün il, ilçe ve köylerden başlamak suretiyle bu arızalar peyderpey enerjilendirildi. 2 gün önce Isparta il ve ilçe merkezlerindeki tüm şebekelerimizi enerjilendirdiğimizi söylemiştik. Oradan boşa çıkan ekiplerimizi de süratle kırsal ve köylere yönlendirdik." diye konuştu.

Dönmez, şu anda sadece 7 köyde çalışmanın devam ettiğini bildirdi.

Bakan Dönmez, 3 Şubat'tan itibaren Isparta'da elektrik sayaçlarının okunmadığını belirterek, "Isparta ilindeki faturaların tahsilatını 1 ay süreyle erteliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetinin giderilmesi için gereken bütün önlemleri de aldık." dedi.

(Sürecek)

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