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BAKAN ERSOY, 'ALÂEDDİN YAVAŞCA ANMA TÖRENİ'NE KATILDI

01.03.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, ( DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de düzenlenen 'Alâeddin Yavaşca Anma Töreni'ne katıldı.

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, ( DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de düzenlenen 'Alâeddin Yavaşca Anma Töreni'ne katıldı.
Klasik Türk Müziği bestecisi merhum Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de düzenlenen törenle anıldı. 'Alâeddin Yavaşca Anma Töreni'ne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy de katıldı.
Açılışta konuşan Bakan Ersoy, "Geçtiğimiz yılın sonunda kaybettiğimiz ve birbirinden güzel besteleriyle Klasik Türk Müziği’nin tarihine ismini altın harflerle yazdıran, merhum Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’yı saygı ve rahmetle bir kez daha anıyorum. Merhum Yavaşca, mükemmel ses icracılığının yanı sıra, imza attığı 600 fazla bestesi ile müzik repertuarımıza unutulmaz eserler kazandırmış duayen bir sanatçıdır. Ülkemizde sanatın akademik alanda gelişmesine büyük emek veren Yavaşca, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın da kurucuları arasında yer alarak, yetiştirdiği öğrencileri ile sanatın geleceğine önemli katkı sağlamıştır. Eşsiz eserleriyle gönlümüzde iz bırakan ve ülkemize hizmetleri ile herkesin sevgi ve saygı ile yad ettiği Alâeddin Yavaşca’yı hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün hem merhum Yavaşca’yı anıyoruz hem de aziz hatırasını her zaman yaşatmak için doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Kilis’teki evinin, müze olarak açılışını yapıyoruz. Şimdi video konferans ile de müzeyi görme imkânımız olacak. Ben de inşallah en yakın zamanda Kilis’e gitmeyi arzu ediyorum. Gittiğimde bu müzeyi gezmekten büyük bir memnuniyet duyacağım. 1 Mart aynı zamanda çok özel bir gün, merhum Alâeddin Yavaşca’nın doğum günü. Müzemizin açılışının da böyle bir güne denk gelmesi de güzel bir gelişme oldu. Müzeyi gezen herkes Yavaşca’nın müzik konusundaki engin birikimine ve yaşantısından kesitlere şahit olacak" dedi.
Bakan Ersoy, video konferans bağlantısıyla Kilis'te müzeye çevrilen Alaattin Yavaşça evinin açılışını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın eserlerinin seslendirildiği konserin ardından program sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Salondan Detay
Bakan Ersoy'un konuşması
Konserden detay
Genel ve Detaylar

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