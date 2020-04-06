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Bakan Ersoy, il müdürleriyle görüştü

ANTALYA HABERLERİ  | 06.04.2020 13:20 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, illerdeki kültür ve turizm çalışmalarını değerlendirmek için Bakanlığın İl Kültür ve Turizm Müdürleriyle video konferans yaptı.Türkiye’nin korona virüs ile (Covid-19) mücadelesi kapsamında illerle koordinasyon çalışmalarına ara vermeden devam eden Bakan Ersoy, bu süreçteki görüşmelerini, gruplandırılan illerle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.Görüşmelerin ilk etabını bugün İstanbul, Konya, Kocaeli, Sakarya, Adana, Bursa, Samsun, Antalya, Gaziantep ve Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürleri ile yapan Bakan Ersoy’un değerlendirme toplantıları iki gün daha sürecek.

Bakan Ersoy, il müdürleriyle görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, illerdeki kültür ve turizm çalışmalarını değerlendirmek için Bakanlığın İl Kültür ve Turizm Müdürleriyle video konferans yaptı.
Türkiye’nin korona virüs ile (Covid-19) mücadelesi kapsamında illerle koordinasyon çalışmalarına ara vermeden devam eden Bakan Ersoy, bu süreçteki görüşmelerini, gruplandırılan illerle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.
Görüşmelerin ilk etabını bugün İstanbul, Konya, Kocaeli, Sakarya, Adana, Bursa, Samsun, Antalya, Gaziantep ve Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürleri ile yapan Bakan Ersoy’un değerlendirme toplantıları iki gün daha sürecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, sektörlere ilişkin alınan tedbirleri aktardığı görüşmelerde, il müdürlerine atılması gereken adımlar hakkında bilgiler verilecek.

Bakan Ersoy, il müdürleriyle görüştü

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