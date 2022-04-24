Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda restorasyonu süren Seddülbahir Kalesi'nde inceleme yaptı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı törenlerine katılmak üzere bölgeye gelen Ersoy, Süngübayırı Şehitliği'ni ziyaret etti. Dua eden Ersoy, şehitlik hakkında bilgi aldı.

57. Piyade Alayı Şehitliği'ne geçen Bakan Ersoy, burada da dua ederek mezarlara karanfil bıraktı.

Ersoy, daha sonra Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Restorasyon, Çevre Düzenleme ve Teşhir-Tanzim Projesi'ne devam edilen Seddülbahir Kalesi'ni gezdi. Kalede incelemelerde bulunan Ersoy'a çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Bakan Ersoy'a ziyaretlerinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve diğer ilgililer eşlik etti.

