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  4. Bakan Ersoy, Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu:

Bakan Ersoy, Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu:

27.01.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dili korumak demek düşünceyi, kültürü, hafızayı korumak demektir" - "Milletimizi kuşaklar boyu güçlü ve diri tutabilmenin yegane yolu bir medeniyet dili olan güzel Türkçemizi yaşatmaktır"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dili korumanın, düşünceyi, kültürü, hafızayı korumak demek olduğunu belirterek, "Milletimizi kuşaklar boyu güçlü ve diri tutabilmenin yegane yolu bir medeniyet dili olan güzel Türkçemizi yaşatmaktır." dedi.

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu.

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında "Bizim Yunus'tan Dünya Dili Türkçeye" temasıyla ulusal ve uluslararası düzeyde birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Ersoy, "Yunus'un vefatının 700'üncü yılı nedeniyle bu etkinlikler çerçevesinde onu yad ederken diğer yandan da onun mesajını, evrensel hoşgörüsünü tüm insanlığa ulaştırma gayreti içinde olduk." ifadesini kullandı.

Ersoy, Yunus Emre'nin sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Tüm bu çalışmalarımız neticesinde aldığımız geri dönüşlerden gördük ki bunca acının ve gözyaşının ortasında, maddi olanın peşinde koşarken, ruhsal olarak büyük bir boşluk içine düşen insanlar, ruhlarını besleyecek Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş gibi bir kaynağa ihtiyaç duymaktalar. Hiç şüphesiz bu evrensel mesajı dünyaya iletmemizi sağlayacak olan enstrüman, benliğimizi, kimliğimizi, varoluşumuzu belirleyen dilimizdir." diye konuştu.

Dili korumanın sadece tarihe ve geçmişe karşı değil aynı zamanda bugüne ve geleceğe karşı da bir sorumluluk olduğunun altını çizen Ersoy, "Dili korumak demek, düşünceyi, kültürü, hafızayı korumak demektir. Milletimizi kuşaklar boyu güçlü ve diri tutabilmenin yegane yolu bir medeniyet dili olan güzel Türkçemizi yaşatmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, son yıllarda dijital çağın yoğun etkisiyle özellikle sosyal medyada kurulan ve yaygınlaşan alışkanlıkların Türkçeyi dejenere ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz ile Türk Dil Kurumunun çok önemli bir alan olan görsel ve işitsel medyada Türkçemizin güzel kullanımına dikkat çekmek adına yapmış olduğu bu çalışmayı çok değerli bulduğumuzu belirtmek istiyorum. Her gün milyonlarca izleyicinin karşısında dilimizin kurallarına riayet eden isimlerin ödüllendirilmesi dil hassasiyetine dikkat çekilmesi adına önemli bir adım olmuştur."

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