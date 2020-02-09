Bakan Ersoy’a Erzurum ile ilgili turizm sunumu

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la bir araya geldi. Bakan Ersoy’un makamında gerçekleşen ziyarette, Erzurum’un turizm potansiyeli ve şehirde bu potansiyeli değerlendirmeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar ele alındı. Başkan Sekmen’in Ankara temasları kapsamında gerçekleşen ziyarette, Erzurum’un turizm potansiyelleri ve hedefleri konuşuldu.

Başkan Sekmen, Erzurum’da turizm alanında “Bir Milyon Turist” hedefi ortaya koyduklarını anımsatarak, “Erzurum turizm çeşitliliği bakımından gerçekten de çok önemli potansiyeller barındırıyor. Kısa vadede hedefimiz bu potansiyelleri vizyoner bir yaklaşımla değerlendirmek ve katma değere dönüştürmektir” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, Erzurum’un özellikle kış turizmi noktasında çok önemli değerlere sahip olduğunu ifade ettiği görüşmede Vali Memiş ve Başkan Sekmen, kentte kış turizmi özelinde yapılan yatırım ve atılımlardan bahsetti. Palandöken, Konaklı ve Kandilli’deki kayak tesislerinin sadece kış turizmi açısından değil, kış sporları açısından da önemli yatırımlar olduğunun altını çizen Başkan Sekmen, “Biz kış turizminin kış sporları ile entegre bir halde geliştirilmesinden yanayız. Yani bir yanda kış turizmine yönelik yatırımlar yaparken, diğer yanda bu potansiyeli kullanmak suretiyle kış sporları ve dolayısıyla spor turizmine de ağırlık veriyoruz” diye konuştu.

Erzurum’da öncelikli amaçlarının turizm faaliyetlerini yılın tamamına yaymak olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Planlamalarımızı da buna göre yapıyoruz; örneğin Palandöken’de turizm faaliyetleri sadece kış aylarıyla sınırlı kalsın istemiyoruz. Sürece spor turizmini de dahil ederek, Palandöken’i yaz aylarında hem yüksek irtifa kamp merkezi haline getirmek istiyoruz, hem de doğa sporlarının merkezi yapmak istiyoruz. Turizm çeşitliliği açısından şehrimizin genel anlamda buna yönelik altyapısı ve imkânları var. Erzurum’da kış turizmi kadar, tarih, tabiat, doğa, kültür, inanç, yayla, termal ve spor turizmi açısından olanaklar da var. Kısacası Erzurum’da şubat ayında kayak yapmak mümkün olduğu gibi, temmuz ayında yamaç paraşütü yapmak da mümkün. İşte bu imkânların hepsini bir arada düşünüldüğü zaman Erzurum’un aslında turizmin her çeşidiyle iç içe olduğu ortaya çıkıyor. Biz de işte bu nimetleri fırsata dönüştürebilmek için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

