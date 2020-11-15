Bakan Ersoy’dan Cemil Meriç Kitaplığı’na 2 bin kitap bağışı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası yerleşkesine enerji sağlayan trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı’na 2 bin kitap bağışında bulundu.

Cemil Meriç Kitaplığı’na kitap bağışı tüm hızıyla devam ediyor. Her gün yüzlerce kitabın bağışlandığı müze kütüphaneye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’da, 2 bin kitap bağışında bulundu. Bakan Ersoy’un bağışladığı kitapları Antalya Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teslim etti. Belediyenin toplantı salonuna dizilen birbirinden değerli kitapları inceleyen Tütüncü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti. Başkan Tütüncü, “Bakanlığımızdan inşallah desteklerinizle nice 2000 kitabı Cemil Meriç Müze Kütüphanemize alacağız. Kitapları tek tek inceledik. Çok kıymetli bir seçki… Kelimenin tam anlamıyla bu kıymetli eserlerin içinde yok yok diyebiliriz. Çeşit inanılmaz güzel. “ dedi. Antalya Turizm İl Müdürü İbrahim Acar da, “Bakanlığımız adına Cemil Meriç Kitaplığı için ne gerekiyorsa destek oluruz. Bu önemli hizmetinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. ” dedi.