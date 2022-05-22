Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyuna maymun çiçeği hastalığı konusunda müsterih olunması çağrısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."

