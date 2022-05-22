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  4. Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması:

Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması:

22.05.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyuna maymun çiçeği hastalığı konusunda müsterih olunması çağrısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."

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