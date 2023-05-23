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  4. Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu:

Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir'de muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu:

23.05.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bay Kemal'in seçilme şansı ancak Cumhurbaşkanı'mızın adaylıktan çekilmesiyle mümkün. Anlaşıldı ki başka türlü seçimi alamayacak, herkese baskı yaptı çektirdi ama vatandaşımızın tabii gönlünde Cumhurbaşkanı'mızın ayrı bir yeri var." dedi.

Bakan Dönmez, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, Türk Dünyası Kültür Evi'nde mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyanın gözünün 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında olduğunu söyledi.

Emperyalist güçler, terörle ilişkili örgütler, Türkiye düşmanı kim varsa hepsinin, bu seçimlerde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilir miyiz, gönderebilir miyiz?" düşüncesiyle bir araya geldiğini belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Geçmişte malum muhalefet partileri tek tek bu işi denedi, yapamadı. Sonra ikisini üçünü bir araya getirdiler yine yapamadılar, başaramadılar. En son seçimde dediler ki 'Bu iş böyle olmayacak, Erdoğan karşıtı kim varsa sağdan soldan fark etmez hepsini bir araya getirelim belki o zaman devirebiliriz.' Ama o da tutmadı. Bay Kemal, masadan kalkan ortağını geri çağırdı tekrar masaya oturttu. Muharrem İnce'nin başına gelenleri biliyorsunuz, adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Sayın Oğan'a karşı seçim öncesi ve esnasında olağanüstü bir baskı vardı. Şimdi artık önlerinde hiçbir engel kalmadı. İkinci tura iki aday giriyor. Bay Kemal'in seçilme şansı ancak Cumhurbaşkanı'mızın adaylıktan çekilmesiyle mümkün. Anlaşıldı ki başka türlü seçimi alamayacak, herkese baskı yaptı çektirdi ama vatandaşımızın tabii gönlünde Cumhurbaşkanı'mızın ayrı bir yeri var."

Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşın gönlünde, yüreğinde, aklında özel bir yerinin bulunduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın, halkın içinden gelen birisi olduğunu, hem gençlere hem yaşlılara, köylüye, çiftçiye, sanayiciye hitap ettiğini anlatan Dönmez, "Herkes kendisinde onun şahsında bir yansımasını buluyor, görüyor ve ondan dolayı da olağanüstü bir teveccüh var. Sadece, Türkiye siyasi tarihinde değil dünya siyaset tarihinde de adı anılacak, yazılacak üzerinde belki tezler yapılacak, araştırmalar yapılacak bir liderimiz var." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve partisinin seçim başarılarına işaret ederek, "Arka arkaya 4 genel seçim, 5'inci genel seçime gidiyoruz. Tabii birçok arada başka seçimler var, referandumlar var, belediye seçimleri var. Bunların hepsinden birinci çıktı. Son seçimde de hem Cumhur İttifakı olarak çoğunlukla artık Meclis'teyiz. Güçlü Meclis'e güçlü başkan yakışır diyoruz. Bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza öyle bir destek verelim ki hem Eskişehir kazansın hem de Türkiye'miz kazansın." diye konuştu.

Toplantıya, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile çok sayıda davetli katıldı.

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