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Bakan Göktaş’tan ‘kelebek hastası’ Ayaz’a sürpriz ziyaret

İHA İHA
29.01.2024 14:23 | Son Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan kendisini davet eden ‘kelebek hastası’ 9 yaşındaki Ayaz’ı evinde ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan kelebek hastası 9 yaşındaki Ayaz, sosyal medyadan Bakan Göktaş’a mesaj attı. Kendisini çok sevdiğini belirten Ayaz’ın evine davet etmesi üzerine Göktaş, İstanbul programı sırasında aileye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sarıyer’deki evlerinin kapısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nı gören aile şaşırırken, Bakan Göktaş, Ayaz ile yakından ilgilendi ona çeşitli hediyeler verdi.

Ayaz ve ailesinin ziyaretten dolayı çok mutluğu olduğu, gerçekleştirilen sürpriz nedeniyle Göktaş’a çok teşekkür ettikleri belirtildi.

Kelebek hastası Ayaz’ın dört sene önce koruyucu ailesinin yanına taşındığı öğrenildi.

Kelebek hastalığına yakalanan çocukların el, ayak, bacak, yemek borusu, ağız içi gibi vücudun çeşitli bölgelerinde içi su dolu kabarcıklar görülüyor. Bu hastalık ile doğan çocuklara, ciltleri bir kelebeğin kanatları kadar kırılgan olduğu için ‘kelebek çocuklar’ da deniliyor. Kalıtımsal hastalıklardan biri olan kelebek hastalığının tam olarak nedeni bilinmediği gibi kesin bir tedavisi de bulunmuyor.

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