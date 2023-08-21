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Bakan Göktaş'tan yaşlıların toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasıyla ilgili açıklama:

21.08.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınmasının kanunla düzenlendiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin 1 Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 50 artırıldığını anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için desteğimiz 4 bin 500 liraya yükseldi. Diğer büyükşehirlerde, şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için desteğimiz 2 bin 700 liraya yükseltilmiş oldu."

BUGÜNE KADAR 1 MİLYAR 740 MİLYON LİRA GELİR DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILDI

Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin sürdürdüğünü belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlık olarak ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında engelli ve yaşlılarımız için 2015 yılından günümüze kadar 1 milyar 740 milyon lira gelir desteği ödemesi yaptık. Sosyal hizmet anlayışımızı yaşlılarımız, engellilerimiz ve toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Bakanlık olarak hak temelli anlayışla belirlediğimiz hizmetlerimize başta engelli ve yaşlı vatandaşlarımız olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla devam edeceğiz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz."

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