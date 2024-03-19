YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Bakan Işıkhan, Adıyaman'da deprem konutlarının kura töreninde konuştu:

Bakan Işıkhan, Adıyaman'da deprem konutlarının kura töreninde konuştu:

AA AA
19.03.2024 15:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin artık, yüzyıllık bir zamanı geride bırakmış, ikinci yüzyılında yeni destanlar yazmaya niyetli bir ülke olduğunu söyledi.

Işıkhan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Örenli bölgesinde yapımı tamamlanan deprem konutlarının kura töreninde, ramazanın bereketiyle deprem konutlarının anahtar teslimini yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Depremzedelerin yeni yuvalarına kavuşarak hayatlarında yeni bir sayfa açacakları ana şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Işıkhan, "Büyük felaketler ve derin acılar, aynı zamanda bir milletin dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun açığa çıktığı dönemlerdir. Şükürler olsun ki, aziz milletimiz, deprem sonrası gösterdiği tarihi dayanışmayla ezelden beri var olan birlik ruhunu yeniden gösterdi. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdü. Kriz anlarında, milletimizin ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelerek gösterdiği dayanışma, ülkemizin gücünü ve kararlılığını dosta düşmana göstermektedir." diye konuştu.

Bu birlik ve beraberlik ruhunun, karşılaşılan zorlukları birlikte aşma ve daha güçlü bir gelecek inşa etme yolunda kendilerine rehberlik ettiğini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Canlarımızı geri getiremeyiz ama yıkılan her şeyi, eskisinden daha iyi bir şekilde yerine koyabiliriz. Gerek kamu kurumlarımız, gerek yerel yönetimlerimiz, gerekse vatandaşlarımız tek yürek olup, dünyada hiçbir ülkenin bu kadar kısa süre içinde ve kolay kolay atlatamayacağı bir yıkımın üstesinden geldi ve gelmeye devam ediyor. Biz 1 yıl gibi çok kısa bir süre içinde, 11 ilimizin tamamında yıkılan evlerimizi, hastanelerimizi yeniden yapmaya ve tamamlamaya başladık. Bugün, sadece Adıyaman'da 5 bin 418 konutun, 11 ilde de 30 bin 697 konutun kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bu rakamlar öylesine büyük rakamlar ki, dünyanın bir çok ülkesinden daha büyük bir bölgeyi, çok kısa süre içinde yeniden ve sıfırdan inşa ediyoruz."

Bakan Işıkhan, bu çalışmaların Türkiye'nin AK Parti ile ne kadar hızlı aksiyon alabilecek duruma geldiğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bugün çekilecek kurayla inşallah huzurla ve güvenle oturacağınız yeni evlerinize kavuşmuş olacaksınız. İnşallah hep birlikte el ele vererek Adıyaman'ı Türkiye Yüzyılı şehirleri arasında yerini alan öncü şehirlerimizden biri yapacağız. Adıyaman'ın daha güzel, daha huzurlu günlerine yine hep birlikte şahitlik edeceğiz. 'Aşk ile çalışan yorulmaz' derler. Bizler de yorulmuyoruz, durmuyoruz. Biz, sizlerle birlikte el ele verip ülkemizi ve şehirlerimizi daha ileriye götürmeye odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok değiştiğini aktaran Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bugün uzaya astronot gönderen, kendi uçağını, kendi arabasını yapabilen, tam bağımsız milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü Türkiye ve güçlü bir irade var. Bizler bugüne kadar milletimizin ihtiyaçlarını, milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Önce dinledik, tüm şartlar çerçevesinde koşulları değerlendirdik ve ardından bunları icraata dönüştürdük. AK Parti yönetim anlayışının 22 yıllık başarı sırrı da tam olarak burada yatmaktadır. Biz 22 yıldır bu azmi ve bu çabayı hiç kaybetmedik."

Bir yandan şehirleri yeni baştan hızla inşa ederken, diğer yandan da çalışma hayatını, ekonomisini, üretimini yeniden canlandırma noktasında desteğe devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere, tüm bakan arkadaşlarımız, ilgili yöneticilerimiz ve kurumlarımızla Adıyamanlı hemşehrilerimizin deprem öncesi düzenine en kısa sürede dönebilmesi ve yaşamın normalleşebilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. Adıyamanlı kardeşimizi hiçbir koşul ve ortamda yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak deprem bölgesine yönelik çok önemli hizmetlerde bulunduk. Yaptığımız hamlelerle, Adıyaman'ın üretiminde, istihdamında, çalışma hayatında çok olumlu sonuçlar aldık. Bundan sonra da şehrimizin ulaştığı her aşamada, ihtiyaç duyduğu yeni uygulamalarla adım adım kalkınmasına destek vereceğiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu bizim politikalarımızın temelini oluşturuyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bugüne kadar sözünü verip de yapmadığımız hiçbir yatırım, üretim hamlesi olmadı. 22 yıldır olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetle gelecek yüzyıla, her alanda vatandaşıyla, halkıyla iç içe olan, kronikleşmiş ne kadar sorun varsa tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye artık, yüzyıllık bir zamanı geride bırakmış, ikinci yüzyılında yeni destanlar yazmaya niyetli, önümüzdeki yüzyıla mührünü vurmaya kararlı bir ülkedir. Çünkü bizim derdimiz millet, bizim derdimiz ülkemizi maruz kaldığı tüm zorluklar karşısında refaha ulaştırmaktır."

Geneldeki başarının, yereldeki başarıdan geldiğini ifade eden Işıkhan, gelişimin, ilerlemenin ve kalkınmanın yerelden başladığını sözlerine ekledi.

Törene Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Belediye Başkanı adayı Ziya Polat ve milletvekillerinin yanı sıra diğer ilgililerle vatandaşlar katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitlis’te sağanak yağışla bir taş ev yıkıldıBitlis’te sağanak yağışla bir taş ev yıkıldı
Lapseki’de 5. Kitap Festivali ve İmza Günleri’nin açılışı gerçekleştiLapseki’de 5. Kitap Festivali ve İmza Günleri’nin açılışı gerçekleşti
Büyükşehir zabıtadan Tüketici Haftasına özel resim yarışmasıBüyükşehir zabıtadan Tüketici Haftasına özel resim yarışması
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman deprem konutları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Mart Salı

İmsak
05:09
Sabah
06:28
Öğle
12:43
İkindi
16:08
Akşam
18:48
Yatsı
20:03

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler19 Mart Salı

Esra nur eczanesi
Sahinbey
Murat eczanesi
Araban
Şahintepe eczanesi
Sahinbey
Oral eczanesi
Nizip
Özlem eczanesi
Yavuzeli
İnci eczanesi
Sehitkamil
Koçer eczanesi
Sehitkamil
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.