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Bakan Karaismailoğlu Çatalzeytin'de yapılan köprüyü ulaşıma açtı:

18.08.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bundan sonra yapacağımız kalıcı projeler böyle olası afet durumlarından etkilenmeyecek şekilde yapılacak"

KASTAMONU (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yapılan köprüyü ulaşıma açtı.

Bakan Karaismailoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Akçay üzerinde geçici olarak inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü'nün 4 günden az bir sürede yapıldığını söyledi. Bütün bakanlıkların bölgede, hayatı hızlıca normale döndürmek için hummalı bir şekilde çalıştığına işaret eden Karaismailoğlu, "Peyderpey ulaşım akslarımızı yoluna koyduk gibi. Acil olan ihtiyaçları giderdik. İnşallah bundan sonra kalıcı projelerimize de bir taraftan başladık. İnşallah onları da kısa sürede bitirip hayatı tamamen normale, afet öncesine döndürmek için büyük bir çalışma var." dedi.

Sel bölgesinde dünyaya örnek bir çalışma ortaya konulduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bundan sonra yapacağımız kalıcı projeler böyle olası afet durumlarından etkilenmeyecek şekilde yapılacak. Daha önceki örneklerini de gördüğümüz gibi. Geçen yıl Giresun'da buna benzer bir afet yaşamıştık. Üzerinden bir yıl geçmeden oradaki kalıcı projelerimiz de bitiyor. Kastamonu ve Sinop üzerinde de bu projeleri çok daha kısa süre içinde bitirip hayatı normale döndüreceğiz."

Bölgede kalarak çalışmalara devam edeceklerini aktaran Karaismailoğlu, "Burada devlet-millet kaynaşmasının da çok güzel örneklerini görüyoruz. Milletimizin bize gösterdiği güven, destek çok önemli." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Çatalzeytin Belediyesi ve ilçe esnafına geçmiş olsun ziyaretinde de bulundu.

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