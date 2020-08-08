Bakan Karaismailoğlu: "Kara yollarımızın Türkiye genelinde bin 200 noktada çalışması var"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kara yollarımızın Türkiye genelinde bin 200 noktada çalışması var. Demir yolları, hava yollarını ve deniz yollarını saymıyorum. Bunları da sayarsak 4 binleri 5 binleri bulur" dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, burada açıklamalarda bulundu.

"Ekonomimiz dimdik ayakta" diyen Karaismailoğlu, "Memleketimiz her notasında çalışıyoruz.Bu çalışmaları, malum bütün dünyanın gündeminde olan pandemiye rağmen Mart ayında bu yana devam ediyor. Bütün tedbirleri aldık. Şantiyelerimizi dizayn ettik. Hiç bir şantiyemizi kapatmadık. Canla başla çalışıyoruz. Kara yollarımızın Türkiye genelinde bin 200 noktada çalışması var. Demir yolları, hava yollarını ve deniz yollarını saymıyorum. Bunları da sayarsak 4 binleri 5 binleri bulur. Bizim bu çalışmalarımızın hepsi ülkemizin gücünü, büyüklüğünü Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapamayacağımızın hiç bir iş almadığının göstergesidir. Ekonomimiz dimdik ayakta. O yüzden bütün şantiyelerimiz açık ve faal bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.