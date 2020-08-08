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Bakan Karaismailoğlu: "Kara yollarımızın Türkiye genelinde bin 200 noktada çalışması var"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.08.2020 21:09 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kara yollarımızın Türkiye genelinde bin 200 noktada çalışması var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kara yollarımızın Türkiye genelinde bin 200 noktada çalışması var. Demir yolları, hava yollarını ve deniz yollarını saymıyorum. Bunları da sayarsak 4 binleri 5 binleri bulur" dedi.
Karaismailoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, burada açıklamalarda bulundu.
"Ekonomimiz dimdik ayakta" diyen Karaismailoğlu, "Memleketimiz her notasında çalışıyoruz.Bu çalışmaları, malum bütün dünyanın gündeminde olan pandemiye rağmen Mart ayında bu yana devam ediyor. Bütün tedbirleri aldık. Şantiyelerimizi dizayn ettik. Hiç bir şantiyemizi kapatmadık. Canla başla çalışıyoruz. Kara yollarımızın Türkiye genelinde bin 200 noktada çalışması var. Demir yolları, hava yollarını ve deniz yollarını saymıyorum. Bunları da sayarsak 4 binleri 5 binleri bulur. Bizim bu çalışmalarımızın hepsi ülkemizin gücünü, büyüklüğünü Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapamayacağımızın hiç bir iş almadığının göstergesidir. Ekonomimiz dimdik ayakta. O yüzden bütün şantiyelerimiz açık ve faal bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kütahya’ya YHT projesi
Kütahya’dan geçecek olan Eskişehir-Antalya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ile ilgili ise Bakan Karaismailoğlu, "YHT’nin Eskişehir-Antalya hattı için projesi çalışmaları devam ediyor. Öncelikli olarak Ankara-İzmir çalışmalarımız devam ediyor. Projenin içerisinde Kütahya’nın da bulunduğu YHT gündemimizde olan bir iş. Program dahilinde çalışmalar devam ediyor. Projeler bittikten sonra onu da zamanı gelince programa alacağız" diye konuştu.
Ziyaret sonrası Bakan Karaismailoğlu’na AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun tarafından çini vazo hediye edildi.

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