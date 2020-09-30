YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Bakan Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

Bakan Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

MALATYA HABERLERİ  | 30.09.2020 17:06 | Son Güncelleme

Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.Ziyarete Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanı sıra, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İlçe Belediye Başkanları ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.“Malatya insanlık açısından önemli bir merkez”Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nı Malatya’da ve Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’mızı tarif ederken, insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehir olarak tarif ediyoruz.

Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarete Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanı sıra, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İlçe Belediye Başkanları ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.
“Malatya insanlık açısından önemli bir merkez”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nı Malatya’da ve Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’mızı tarif ederken, insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehir olarak tarif ediyoruz. Tarihte ilk devlet ve bürokrasi hayatının başladığı, ilk muhasebe kayıtları ile gümrükleme işlemlerinin yapıldığı yer Malatya’dır. İlk taş devrinden demir devrine evrilme ve demirin kılıç olarak kullanılması bu döneme tekabül etmektedir. Bu açıdan Malatya insanlık açısından önemli bir merkezdir. Türk İslam tarihine baktığımız zaman Malazgirt ile Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı söylense bile 650 yıllarından sonra Horasan Türklerinin buraya geldiğini okuyoruz. Hasan Gaziler, Hüseyin Gaziler, Battalgaziler burada Anadolu fetih sürecini başlatıyorlar. Hasan gazi Sivas fethinde, Hüseyin Gazinin Ankara’nın fethinde, Battalgazi’ninse Eskişehir fethinde şehit olduğunu düşünürsek Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehirde burasıdır diyoruz. Burada yaşamak aynı zamanda vebal ve vecehattır. Niye vebaldir burada yaptığımız işin hakkını vermediğimiz zaman vebal altında girmiş oluruz. Gerekli hizmet ve sorumluluklarımızı da yerine getirdiğimiz zaman da vecehate yani şerefe talip olmuş oluruz” dedi.
“Çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz”
Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın her noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl 1500 km yol yapım çalışmamız oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde asfaltı, suyu ve kanalizasyonu olmayan hiçbir yerleşim yerimiz kalmaması yönünde ilgili arkadaşlarımız gerekli planlamalarını yaparak, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmekteler.
Malatya’da Kuzey ve Güney Kuşak yallarımızdaki çalışmalarımız devam etmekte. İkinci bir alternatif yol olarak 15 km’lik Anayurt Caddesini bu süre içerisinde tamamlayarak hizmete açtık. Kuzey Çevre yolu projesinin biran önce tamamlanarak doğu ile batıyı birbirine bağlayan yolumuzun da tamamlanarak trafiğe açılması çok önemli. Malatya trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak olan Kuzey Çevre yolu trafik güvenliği açısından da önemli” şeklinde konuştu.
Başkan Gürkan ayrıca ilçe belediyelerinin ulaşım noktasında yaşamış oldukları sorunlarla ilgili de Bakan Karaismailoğlu’na bilgiler aktararak bu sorunlarında biran önce giderilmesi, gerekli ödeneklerin çıkarılması noktasında desteklerini beklediklerini ifade etti.
Ziyaret sırasında ilçe Belediye Başkanları da kendi ilçelerinin sorunları hakkında Bakan Karaismailoğlu’na bilgiler aktardılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan günün anısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Tablo, Aslan Heykeli ve Kayısı hediye etti. Malatya’nın sorunları ile ilgili notlar alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’da sorunların giderilmesi noktasında bakanlık olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti. Daha sonra Bakan Karaismailoğlu Malatya’da yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Büyükşehir Belediyesinden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı

Malatya Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
12:22
İkindi
15:41
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Malatya Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Dörtyol Eczanesi
Merkez
İstasyon Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Başkan Gürkan’a scada brifingi
Başkan Gürkan’a scada brifingi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Arguvan'a Diş Hekimi Görevlendirildi
Arguvan'a Diş Hekimi Görevlendirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.