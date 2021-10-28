Bakan Karaismailoğlu, Sinop'un Türkeli ilçesini ziyaret etti

SİNOP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Türkeli ilçesine ziyarette bulundu.

Karaismailoğlu, 52 günde tamamlanan Yeni Çatalzeytin Köprüsü'nün açılışına katıldıktan sonra Türkeli ilçesine gitti.

Karaismailoğlu, çarşıdaki esnafın dükkanlarına girerek, onlarla sohbet etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Karaismailoğlu, çocuklara hediyeler verdi.

Karaismailoğlu, ziyaret ve incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz