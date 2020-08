Bakan Karaismailoğlu: “Sizlerin ihtiyaç ve talepleri bizler için çok değerli”

Kütahya’nın Hisarcık ilçesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşın ihtiyaç ve taleplerinin kendileri için çok değerli ve kıymetli olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Başkanı Ali Var, kurum amirleri,partililer ve vatandaşlar tarafından ilçe girişinde karşılanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ı makamında ziyaret ederek ilçenin sorunları hakkında brifing aldı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Cumhuriyet Meydanında vatandaşlarla birlikte oturarak onlarla sohbet etti. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık ilçesinin zengin bor yataklarıyla, kaplıcalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirti.

Çalışkan” Yeni atık su arıtma tesisinin yapımına başlanmasıyla vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik. Vaatlerimiz arasında olan Gediz-Hisarcık yolunun yapımı vardı, Bakanımızdan bu yolun yatırım programına alınmasını istiyoruz. Biz siyasetçiler verdiğimiz sözleri yerine getirmekle, siz büyüklerimizin destekleriyle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kendilerinin Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ın her zaman arkasında olacaklarını belirterek, “Sizlerin talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zaman sizlerin yanında olacağız. Sizlerin ihtiyaç ve talepleri bizler için çok değerli ve kıymetli. En kısa zamanda onları yerine getirmek için canla başla çalışacağımızdan şüpheniz olmasın. Ankara’ya döndüğümüzde çalışmalarımıza başlayacağız. İnşallah en güzel günlerde hep beraber olacağız. Belediye Başkanımızın her zaman arkasındayız. Siz ona destek vermeye devam edin” diye konuştu.