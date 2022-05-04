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Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

04.05.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un Beşikdüzü ve Çarşıbaşı ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi, vatandaşlarla bayramlaştı.

Kentteki programları kapsamında Beşikdüzü ilçesine gelen Karaismailoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bayramlaştı.

Partililerle toplantı da yapan Karaismailoğlu, ardından ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Daha sonra Çarşıbaşı ilçesine geçen Bakan Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'ndan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi aldı.

Karaismailoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bayramlaştı. Bakan Karaismailoğlu'na burada yöreye özgü keşan bezi hediye edildi.

Esnaf ziyareti de gerçekleştiren Karaismailoğlu, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da eşlik etti.

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