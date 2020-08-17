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Bakan Karaismailoğlu’ndan Gürpınar Belediyesi’ne ziyaret

VAN HABERLERİ  | 17.08.2020 17:33 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Van’da, Gürpınar Belediyesini ziyaret etti.Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Van’a gelen Bakan Karaismailoğlu, çeşitli temaslarının ardından Gürpınar Belediyesini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Van’da, Gürpınar Belediyesini ziyaret etti.
Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Van’a gelen Bakan Karaismailoğlu, çeşitli temaslarının ardından Gürpınar Belediyesini ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Fatih Sayar, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör ve belediye birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, Başkan Tanış’tan yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Belediyenin hayata geçirdiği projelerin önemli ve güzel nitelikte olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, gerekli desteği vereceğini ifade etti. Program daha sonra Norduz Sofrasında öğle yemeğiyle devam etti.
Programa Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan eşlik etti.

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