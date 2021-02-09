Bakan Kasapoğlu, AK Parti Bingöl Gençlik Kongresi'nde konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güçlü liderliğiyle dünyanın tüm kirli odaklarına karşı her zaman adaletten, merhametten, vicdandan yana olan dik duruşuyla güçlü bir mesaj vermiştir, vermeye de devam edecektir." diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

BİNGÖL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hiçbir zaman hiç kimsenin fitnesine, oyununa aldırış etmeyeceğiz ve her zaman aramızdaki kardeşliği güçlendireceğiz. Birliğimizden, beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz." dedi.

"Ülke, ekonomisi, sağlığı, altyapısı, eğitimi, enerjisi ve tüm politikalarıyla apayrı bir duruma geldi. Bu şehrin her sokağına, caddesine, beldesine hizmet götürmek bizim için onurdur. Havuzlarıyla, spor salonlarıyla. 19 yıldır destan yazdık. Bu destanı birlikte büyüteceğiz. Bu enerjiyi birlikte güçlendireceğiz. Bingöl'ün değerli evlatlarına helali hoş olsun."

- "Birliğimizden, beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz"

Kasapoğlu, "Ne tuzaklar kurarlarsa kursunlar ne oyunlar oynarlarsa oynasınlar ne tür operasyonlara girişirlerse girişsinler inşallah bu hak davada bugüne kadar olduğu gibi bir, beraber ve kardeşçe yürümeye devam edeceğiz. İnandığımız bu yolda her geçen gün bir adım ileri gideceğiz. Taş üstüne taş koyacağız, üreteceğiz, milletimiz için insanlık için çalışacağız." diye konuştu.

Hiçbir zaman hiç kimsenin fitnesine, oyununa aldırış etmeyeceğiz ve her zaman aramızdaki kardeşliği güçlendireceğiz. Birliğimizden, beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, bu şekilde ilerlemeleri halinde önlerine hiçbir engelin çıkmayacağına inandıklarını bildirdi.