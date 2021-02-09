Bakan Kasapoğlu, AK Parti Bingöl Gençlik Kongresi'nde konuştu:

BİNGÖL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hiçbir zaman hiç kimsenin fitnesine, oyununa aldırış etmeyeceğiz ve her zaman aramızdaki kardeşliği güçlendireceğiz. Birliğimizden, beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz." dedi.
Karşıyaka Spor Salonunda gerçekleştirilen AK Parti Bingöl Gençlik Kongresi'nde konuşan Bakan Kasapoğlu, Bingöllü gençlerin dünyaya, ülkeyi istikrarsızlığa ve karanlığa götürmek isteyenlere, kan ve gözyaşıyla beslenmek isteyenlere mesaj verdiğini söyledi.
"Gençlik seninle gurur duyuyor." tezahüratları üzerine Kasapoğlu, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz." diyerek, Bingöllü gençleri selamladığını belirtti.
Kasapoğlu, gençlerin, kararlılığın, istikrarın, adaletin, kalkınmanın güçlü mesajını verdiğini dile getirerek, Bingöl'ün gençlerinin tıpkı halk gibi tuzakları, hileleri, karanlıkları elinin tersiyle ittiğini aktardı.
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güçlü liderliğiyle dünyanın tüm kirli odaklarına karşı her zaman adaletten, merhametten, vicdandan yana olan dik duruşuyla güçlü bir mesaj vermiştir, vermeye de devam edecektir." diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülke, ekonomisi, sağlığı, altyapısı, eğitimi, enerjisi ve tüm politikalarıyla apayrı bir duruma geldi. Bu şehrin her sokağına, caddesine, beldesine hizmet götürmek bizim için onurdur. Havuzlarıyla, spor salonlarıyla. 19 yıldır destan yazdık. Bu destanı birlikte büyüteceğiz. Bu enerjiyi birlikte güçlendireceğiz. Bingöl'ün değerli evlatlarına helali hoş olsun."
- "Birliğimizden, beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz"
Kasapoğlu, "Ne tuzaklar kurarlarsa kursunlar ne oyunlar oynarlarsa oynasınlar ne tür operasyonlara girişirlerse girişsinler inşallah bu hak davada bugüne kadar olduğu gibi bir, beraber ve kardeşçe yürümeye devam edeceğiz. İnandığımız bu yolda her geçen gün bir adım ileri gideceğiz. Taş üstüne taş koyacağız, üreteceğiz, milletimiz için insanlık için çalışacağız." diye konuştu.
Hiçbir zaman hiç kimsenin fitnesine, oyununa aldırış etmeyeceğiz ve her zaman aramızdaki kardeşliği güçlendireceğiz. Birliğimizden, beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, bu şekilde ilerlemeleri halinde önlerine hiçbir engelin çıkmayacağına inandıklarını bildirdi.
Kongrelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile devam ettiğine işaret eden Kasapoğlu, "Kongrelerimizi tamamladıktan sonra yine teşkilatlarımızın olanca gücüyle, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmadan 83 milyonu kucaklayacak şekilde yarınlara yürümeye, inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Kasapoğlu, gençlerin en büyük güçleri ve umutları olduğunu vurgulayarak, bu umudu büyütme ve güçlendirme adına pek çok tesis yaptıklarını, bunlardan en önemlisinin de gençlik merkezleri olduğunu belirtti.
Bingöl'de 3 olan gençlik merkezi sayısını bir yıl içerisinde ilçeler ve beldelerle 13'e yükselteceklerini müjdeleyen Kasapoğlu, semt sahalarının sayısının da katlanarak artacağını aktardı.
- "Gençler neredeyse biz oradayız"
Kente kazandıracakları spor yatırımlarını hatırlatan Kasapoğlu, "Gençler neredeyse, biz oradayız. Rabb'im bu güzel vesilelerimizi, sizlerle kucaklaşma adına bereketlendirsin diliyorum." dedi.
Bakan Kasapoğlu, örnek bir spor lisesini de Bingöl'e kazandıracaklarını aktararak, ülkenin örnek doğa sporları merkezlerinden birini de kente inşa edeceklerini kaydetti.
AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığına dikkati çeken Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya tüm vizyonuyla, hayat tarzıyla, gençlere bakışıyla, insancıl yönüyle örnek bir lider olduğunu söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanının engin vizyonu, güçlü liderliğiyle önemli hedefleri olduğunu dile getirerek, 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşılması için çok çalışmak gerektiğini ifade etti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da AK Parti'nin tarih ve manevi değerlerle bütünleşerek geleceği inşa eden gençlerin partisi olduğunu belirterek, kongrenin hayırlı olmasını diledi.
Tek listeyle yapılan seçimde AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Katkay, yeniden seçildi.
Kongreye, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile partililer katıldı.