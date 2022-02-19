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Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonasında madalya alan milli okçuları kutladı

19.02.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonasında madalya alan milli okçuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovenya'da düzenlenen 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nı 5’i takım, 5’i bireysel toplam 10 madalyayla tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovenya'nın Lasko kentinde yapılan 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nı 5 takım ve 5 bireysel olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız, elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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