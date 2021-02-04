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Bakan Kasapoğlu, Bozüyük Kapalı Spor Salonunda incelemelerde bulundu

04.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığının 7’nci olağan kongresine katılmak üzere Bilecik’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bozüyük’te yapımında son aşamaya gelinen Kapalı Spor Salonunda incelemelerde bulundu.Bakan Kasapoğlu, burada müteahhit firma yetkililerinden Kapalı Spor Salonunun son durumuyla alakalı bilgi aldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığının 7’nci olağan kongresine katılmak üzere Bilecik’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bozüyük’te yapımında son aşamaya gelinen Kapalı Spor Salonunda incelemelerde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, burada müteahhit firma yetkililerinden Kapalı Spor Salonunun son durumuyla alakalı bilgi aldı. Ayrıca ilçeye yakışacak bir gençlik merkezinin müjdesini de verdi.
Ziyaret ile ilgili bir açıklamada bulunan AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ilçemizde yapımı devam eden bin 500 kişilik kapalı spor salonunun çalışmalarını yerinde incelemek üzere Bozüyük’e geldi. İlçemize yakışan bir Gençlik Merkezi müjdesi de veren Bakanımıza ve Milletvekilimiz Selim Yağcı’ya teşekkür ediyoruz. Gençlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun“ dedi.

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