YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Kasapoğlu, Bursaspor taraftarlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu

Bakan Kasapoğlu, Bursaspor taraftarlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu

ANKARA HABERLERİ  | 22.02.2020 12:42 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, Bursaspor taraftarlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüsün, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu yaralanan taraftarları telefonla arayarak sağlık durumlarını sordu ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında takımlarını desteklemek için Erzurum'a giderken kaza geçiren Bursasporlu taraftarları telefonla arayarak sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Bursaspor taraftarlarından Sedat Yıldız ile telefonda görüşerek, yaşanan kazayı ve yaralıların durumunu sordu.

Geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, yaralılara acil şifalar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Ankara Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:26
Öğle
13:07
İkindi
16:08
Akşam
18:38
Yatsı
19:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Beyzam Eczanesi
Cankaya
Altınkan Eczanesi
Cankaya
Öz Vatan Eczanesi
Yenimahalle
Kıvançlı Eczanesi
Mamak
Gökşen Eczanesi
Cankaya
Berin Eczanesi
Cankaya
Dora Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.