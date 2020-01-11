Bakan Kasapoğlu: "Çalıştayda kulüplerimiz ve federasyonlarımızın sorunlarına çözüm arayacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ayrıntılarıyla ele alınacağını belirterek, "Spor kulüpleri ve federasyonlarımızın yapısal sorunları ve gelecek stratejilerini 5 gün boyunca tartışacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, 13-17 Ocak tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek çalıştayda spor kulüpleri ve federasyonların yapısal sorunları ve gelecek stratejilerini ele alacaklarını bildirdi.

Özellikle futbol kulüplerinin, Almanya, Fransa, İngiltere gibi idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğini ve Avrupa kulüplerinin planlı kalkınma programları uygulayarak geliştiklerini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim de bu programları uygulamamız gerekiyor. Ülkemizde kulüp yapıları, Avrupa hatta dünyada eşine pak az rastlanır bir çeşitlilik gösteriyor. Dernek, anonim şirket, dernek-anonim şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu, yasal anlamda sorunları beraberinde getiriyor. Kulüpler ile yapacağımız çalıştayda, bu sorunlara çözüm yollarını konuşacağız."