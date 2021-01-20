Bakan Kasapoğlu Çarşamba’da spor tesislerini inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çarşamba ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Samsun’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi’ne yapılan "Samsunspor Anıtı"nın açılış töreninin ardından önce Terme ilçesinde cenazeye katıldı, ardından da Çarşamba ilçesine ziyaretlerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Çarşamba ilçesinde bulunan Doğal Yaşam Alanı’nda yapılacak olan Kano Su Sporları Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzu Merkezi alanlarında incelemelerde bulundu. Bakan Muharrem Kasapoğlu, çalışmalarla ilgili Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’dan bilgiler aldı.

Ziyarete Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım da katıldı.

İncelemelerini tamamlayan Bakan Kasapoğlu daha sonra ilçeden ayrıldı.

