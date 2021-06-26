Bakan Kasapoğlu, Çaykur Rizespor Kulübünün yeni başkanı Tahir Kıran'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çaykur Rizespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Tahir Kıran'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Çaykur Rizespor Kulübünün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Tahir Kıran ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yeşil-mavili kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



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