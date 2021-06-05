Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da "Piraziz Parkı Açılış Töreni ve Uçurtma Festivali'ne katıldı:

DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu güzel coğrafyanın temiz kalpli, iyi niyetli insanları, kötü niyetli şer odaklarına karşı dur mesajını, baharın, aydınlığın güçlü mesajını verecek. Hep birlikte bundan sonra bu istismarcılara bu kötü niyetlilere hiçbir şekilde hiçbir evladımızı yar etmeyeceğiz onun mesajını veriyoruz." dedi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde Piraziz Parkı Açılış Töreni ve Uçurtma Festivali, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, gençlerin yarınlarını nasıl daha güçlü kılabileceklerine yönelik çalıştıklarını, havuzlarıyla salonlarıyla semt sahalarıyla, futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle her alanda yeni bir süreci başlattıklarını söyledi.

Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençler için her imkanı seferber etmekten bir adım geri durmayacaklarını belirten Kasapoğlu, gençlerin insanlığın, mazlum milletlerin, gönül coğrafyasının umudu olduğunu kaydetti.