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Bakan Kasapoğlu, Erciş için dev yatırımların müjdesini verdi

30.01.2021 19:16 | Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van’ın Erciş ilçesinde yapılmak üzere, 8 adet futbol sahası, 8 adet basketbol sahası ve 1 adet kapalı yüzme havuzunun müjdesini verdi.
Çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Van’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile görüştü. Görüşme sırasında, Erciş Belediyesinin hazırladığı projelerin kabul edildiği, Bakan’ın Erciş’e 8 adet futbol sahası, 8 adet basketbol sahası ve 1 adet kapalı yüzme havuzundan oluşan dev yatırımların hayata geçirilmesi müjdesini verdiği öğrenildi. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Erciş Belediyesi arasında protokol imzalandı.
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Erciş’in hak ettiği hizmetlere kavuşuyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “2023 Vizyonuna yelken açmış ülkemizde, sürekli gelişen ve kendini yenileyen nesiller yetiştirebilmek adına son derece önemli bir projeye imza attık. Artık, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız daha modern ve son donanımlı tesislerle geleceklerine yön verecek ve yeteneklerini geliştirme imkanı bulacak; sporla hayatlarına yeni bir renk ve ahenk kazandıracaklar. Belediyemiz tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2021 yılı yatırım programına aldığı bu projelerin ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beyefendiye şahsım ve ilçem adına şükranlarımı arz ediyor ve bu projelerin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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