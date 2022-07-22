Bakan Kasapoğlu, "Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin açılışına videokonferansla katıldı:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimiz tarihin, kültürün, bilimin, sanatın, sanayinin peşinden koştukları müddetçe biz de her türlü imkanı onlar için seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla TÜBİTAK koordinasyonunda, Erzurum'un Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Teleskobu'nun bulunduğu Karakaya Tepesi'nde 3 gün sürecek "Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği" başladı.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul Sinan Erdem Spor Kompleksi'nden videokonferansla katıldığı etkinliğin açılışında, paydaşı oldukları şenliğin Erzurum etabına katılamadığını söyledi.

Üç yıl önce başlattıkları bu anlamlı çalışmanın her geçen yıl gençlerle, bilim insanlarıyla, tüm paydaşlarla büyüyerek ve güçlenerek devam edeceğini ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Etkinliği gerçekleştirdiğimiz noktalar, gökyüzü gözleminin ülkemizde en iyi şekilde gerçekleştiği noktalar. Erzurum, Türkiye'de en büyük teleskobun bulunduğu il olması açısından önem arz ediyor ve inanıyorum ki gökyüzü etkinliğimiz her yıl Erzurum'da bu anlamda önemli bir marka olmasıyla birlikte güçlenerek devam edecek. Tabii şu anda içerisinde bulunduğunuz Konaklı Kayak Tesisleri'ni 2011'de kış olimpiyatları için inşa etmiştik. O günden bugüne tüm kış sporcularına güçlü bir şekilde ev sahipliği yapan bir tesis. Tabi şimdi yaz sezonundayız, kayak sezonu yok belki ama tesisimizin gökyüzü gözlem şenliği için hizmet vermesi de ayrı bir mutluluk vesilesi."

- "Gençlerimizi yurtlarımızda ücretsiz konaklamaya davet ediyorum"

Türkiye'deki tesislerin çok fonksiyonlu bir şekilde kullanılmasının kendilerine ayrı bir heyecan verdiğini belirten Kasapoğlu, Seyahat Sever Projesi kapsamında yurtların ücretsiz bir şekilde gençlere hizmet verdiğini hatırlattı.

Kasapoğlu, gençleri bu imkandan faydalanmaya davet ederek, "Özellikle Türkiye'mizi tanıma, güzel insanlarımızla hasbihal etme, onlarla kaynaşma açısından önemli bir vesile olacağına inandığımız bu proje, zaten gençlerimiz tarafından büyük bir teveccüh görüyor ama ben hala bu projemize katılmamış gençlerimizi de seyahat etmeye ve bu anlamda onlara kapıları ardına kadar açık olan yurtlarımızda ücretsiz bir şekilde konaklamaya davet ediyorum." dedi.

Gençlerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz ne talep ediyorlarsa, gençlerimizin ihtiyacı ne ise bugüne kadar onu önceleyen ve bu anlamda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir hareketin ve misyonun temsilcileriyiz. O yüzden gençlerimiz tarihin, kültürün, bilimin, sanatın, sanayinin peşinden koştukları müddetçe biz de her türlü imkanı onlar için seferber etmeye devam edeceğiz. Bugün gençlerimizin bu anlamda 81 ilden bu etkinliğe katılımı, ilgisi ve Erzurum'un her zamanki gibi güzide ev sahipliği apayrı bir tabloyu bizlere getiriyor. Bizler Erzurum'u sporun olduğu kadar gökyüzü gözlem çalışmalarının da, bilimin de merkezi haline gelmesinden ayrı bir mutluluk duyuyoruz."

Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çok sayıda projede birlikte olduklarını belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız hakikaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği avantajlarla birlikte kurumsal taassubun artık gerilerde kalmasıyla birlikte pek çok projede paydaşımız olan ve bu anlamda birlikte büyük başarılara imza attığımız bir bakanlık. Genç istihdamıyla ilgili çalışmalarımız, Deneyap Atölyelerimiz ve gökyüzü çalışmalarıyla ilgili içerisinde bulunduğumuz bu çalışma olsun pek çok projeyi bakanlığımızla birlikte bir sinerjiyle ortaya koymak ayrı bir memnuniyet." diye konuştu.

