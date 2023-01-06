YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Bakan Kasapoğlu Kırıkkale'de gençlerle bir araya geldi

Bakan Kasapoğlu Kırıkkale'de gençlerle bir araya geldi

06.01.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sanatçılar ve milli sporcuların yer aldığı, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na katılmak için Ankara'dan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, Kırıkkale'de mola verdi.

Bakan Kasapoğlu Kırıkkale'de gençlerle bir araya geldi

Bakan Kasapoğlu'nu, Yahşihan ilçesinde bulunan Irmak İstasyonu'nda Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Yahşihan Kaymakam Vekili Tunahan Çil, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ile gençler karşıladı.

Burada gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı kapsamında Sarıkamış Ekspresi'yle Ankara'dan yola çıktıklarını belirterek, gayet güzel bir program olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, gençlerle sohbeti sırasında Kırıkkale'de spor salonunun inşasına başladıklarını ifade ederek, gençlerin dolu dolu kullanacağı güzel bir salon olacağını dile getirdi.

Vali Yardımcısı Topaloğlu ve İl Müdürü Güneş'ten çalışmaları hakkında bilgi alan Kasapoğlu, gençlerle öz çekim yaptı.

Kasapoğlu'nun bulunduğu ekspres, ardından Kars Sarıkamış'a gitmek üzere istasyondan ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Takla atan otomobil şarampole devrildiTakla atan otomobil şarampole devrildi
Kar yağışının olmadığı Bingöl’de, vatandaşlar güneşin tadını çıkardıKar yağışının olmadığı Bingöl’de, vatandaşlar güneşin tadını çıkardı
İzmir’de cinayet: Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdüİzmir’de cinayet: Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale gençlik ve spor bakanı mehmet muharrem kasapoğlu

Kırıkkale Namaz Vakitleri 6 Ocak Cuma

İmsak
06:31
Sabah
08:01
Öğle
12:57
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:07
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.