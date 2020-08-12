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  4. Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.08.2020 18:58 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil'i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Sayın Mehmet Sepil'in başarıyla yürüttüğü bu önemli görevi, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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