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Bakan Kasapoğlu, Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı paylaştı

ANKARA HABERLERİ  | 17.09.2020 13:01 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, Menderes, Zorlu ve Polatkan için anma mesajı paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 59. yılında bir kez daha rahmetle andığını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Mayıs zulmüne kurban verdiğimiz merhum Başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle anıyorum. Askeri darbeler, hukuk ve demokrasi düşmanlığıdır. Milli iradeye ket vurmaya kalkan bütün darbecileri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

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