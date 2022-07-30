Bakan Kasapoğlu, Ordu'daki toplu açılış töreninde konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ordu'nun, Ordulunun emrinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, bugün Ordu'da kıymetli açılışlar yapılacağını belirterek, kentte gençlik alanında, sporda, eğitimde, sanayide ve pek çok alanda heyecan veren, umut veren çalışmalar olduğunu söyledi.

Tüm yatırımların Ordu ve Ordulular için hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Kasapoğlu, "Ordu'nun stadı 20 bin kişilik. Türkiye'nin en modern statlarından bir tanesi ve ilk kez Ordu'da gerçekleştirdiğimiz bir uygulama var; içerisinde farklı spor salonlarıyla birlikte derslikleriyle bir spor lisesi de mevcut. Bugün hem stadı hem de spor lisesini açacağız. Ordu'nun birbirinden değerli pırıl pırıl gençleri için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Ordu ile ilçelerinde salonlarıyla, havuzlarıyla, sahalarıyla ve kortlarıyla birçok branşa hitap eden yüzlerce tesis inşa ettiklerini, bir yandan de yenilerini yaptıklarını vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ordu'nun, Ordulunun emrinde olmaya devam edeceğiz. Bugün, bu anlamlı günde bizlerle birlikte olduğunuz için dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bu alanda en güzel şekilde misafir ettiğiniz için sizlere gönülden şükranlarımızı arz ediyoruz. Günümüz, yarınlarımız, milletimiz ve insanlık için hayırlar getirsin."

