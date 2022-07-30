YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Bakan Kasapoğlu, Ordu'daki toplu açılış töreninde konuştu:

Bakan Kasapoğlu, Ordu'daki toplu açılış töreninde konuştu:

30.07.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ordu'nun, Ordulunun emrinde olmaya devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ordu'nun, Ordulunun emrinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, bugün Ordu'da kıymetli açılışlar yapılacağını belirterek, kentte gençlik alanında, sporda, eğitimde, sanayide ve pek çok alanda heyecan veren, umut veren çalışmalar olduğunu söyledi.

Tüm yatırımların Ordu ve Ordulular için hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Kasapoğlu, "Ordu'nun stadı 20 bin kişilik. Türkiye'nin en modern statlarından bir tanesi ve ilk kez Ordu'da gerçekleştirdiğimiz bir uygulama var; içerisinde farklı spor salonlarıyla birlikte derslikleriyle bir spor lisesi de mevcut. Bugün hem stadı hem de spor lisesini açacağız. Ordu'nun birbirinden değerli pırıl pırıl gençleri için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Ordu ile ilçelerinde salonlarıyla, havuzlarıyla, sahalarıyla ve kortlarıyla birçok branşa hitap eden yüzlerce tesis inşa ettiklerini, bir yandan de yenilerini yaptıklarını vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ordu'nun, Ordulunun emrinde olmaya devam edeceğiz. Bugün, bu anlamlı günde bizlerle birlikte olduğunuz için dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bu alanda en güzel şekilde misafir ettiğiniz için sizlere gönülden şükranlarımızı arz ediyoruz. Günümüz, yarınlarımız, milletimiz ve insanlık için hayırlar getirsin."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları devam ediyorTEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları devam ediyor
Bursa'da park halindeyken hareket eden kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü öldüBursa'da park halindeyken hareket eden kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyorKarabük'te selde zarar gören alanlarda onarım çalışmaları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Ordu gençlik ve spor bakanı mehmet muharrem kasapoğlu

Ordu Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:40
İkindi
16:35
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem yarattı! Bu hareket çok konuşuldu

Sosyal medyada gündem yarattı! Bu hareket çok konuşuldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.