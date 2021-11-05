YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Bakan Kasapoğlu üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı:

Bakan Kasapoğlu üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı:

05.11.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) Kota alan sporcularda yarı yarıya kadın erkek dağılımı vardı Türkiye'de. Bu da önemli bir göstergedir. Pek çok ülkeye baktığımda kadınların oranı yüzde 20'lerde bile değil" - "O yüzden ben Türkiye'nin hem dışardan hem içerden bakıldığında çok büyük bir umut olduğunu ve büyük bir başarı grafiğinde bu umudu güçlendirdiğini gönlümü ferah tutarak söylemek istiyorum"

​​​​​​​ Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'den kota alan sporcularda yarı yarıya kadın erkek dağılımı olduğunu belirterek, "Pek çok ülkeye baktığımda kadınların oranı yüzde 20'lerde bile değil." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Zonguldak programı kapsamında Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ı ziyaret etti.

Ardından Gençlik Merkezi’ne geçerek, ahşap ve seramik atölyelerini gezen Kasapoğlu, "Gençlik Buluşmaları" etkinliğinde üniversite öğrencilerinin sorularını cevapladı.

Bir öğrencinin, "Olimpiyatlar açısından Türkiye dışarıdan bakıldığında nasıl görünüyor?" sorusu üzerine Kasapoğlu, ülkenin, gençlerin sporla buluşması adına muazzam bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanındaki tesislerle olimpiyat sürecinde yaşanılan ilklerin gelecek yıllarda daha yukarıya taşınacağına inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kota alan sporcularda yarı yarıya kadın erkek dağılımı vardı Türkiye'de. Bu da önemli bir göstergedir. Pek çok ülkeye baktığımda kadınların oranı yüzde 20'lerde bile değil. O yüzden ben Türkiye'nin hem dışardan hem içerden bakıldığında çok büyük bir umut olduğunu ve büyük bir başarı grafiğinde bu umudu güçlendirdiğini gönlümü ferah tutarak söylemek istiyorum. Göğsümü gere gere ifade etmek istiyorum. Ama şunu da söyleyeceğim, spor imkanımız çok, her yer tesis. Her yer erişilebilir noktada tesislerle dolu. En modern tesisler bizde.

Sizlerden ricamız, lütfen sporu bir yaşam tarzı haline getirin. Yeter ki sizler isteyin, talep edin, biz onlarla ilgili altyapıyı sizler için daha erişilebilir kılalım. Size uygun şekilde kullanılırlığını sağlayalım, aksayan konular varsa onları giderelim. Ama yeter ki siz talep edin. Siz talep ettiğiniz müddetçe bunların her biri gerçekleşecek bir kolaylıkta."

Daha sonra, Bülent Ecevit Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Kampüsü'ndeki yurtta öğrencilerle görüşerek taleplerini dinleyen Bakan Kasapoğlu, Ereğli ilçesinde de esnafı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
Zonguldak'ta geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldüZonguldak'ta geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 6 Kasım Cumartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:23
Öğle
12:42
İkindi
15:24
Akşam
17:50
Yatsı
19:12

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cumartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.