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Bakan Kasapoğlu ve Başkan Arısoy buz pistinde incelemelerde bulundu

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.09.2020 16:49 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte ilçede yapım aşaması devam eden buz pistinde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte ilçede yapım aşaması devam eden buz pistinde incelemelerde bulundu. Buz pistinin inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak ilçe gençlerinin kullanımına açılacağı belirtildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Zeytinburnu ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu’na Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti. Bakan Kasapoğlu, Başkan Arısoy ile ilçede yapım aşaması devam eden projeleri yerinde inceleyerek bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, ilçede 37 bin metrekare ile İstanbul’un en büyük buz pistinin inşaat alanındaki çalışmaları yakında takip etti. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Arısoy, “Burası sadece bir spor tesisi değil, Millet Kıraathanesi ve kadınlara özel pilates salonuyla bir yaşam merkezi olacak” açıklamasına yer verdi.
Zeytinburnu’nda inşa edilen pistin buz sporları adına önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Başkan Arısoy, “Zeytinburnu Buz Hokeyi Pisti tamamlandığında İstanbul’un, hatta Türkiye’nin en büyük pisti olacak. Buz sporları adına önemli bir yatırım olacağı kanaatindeyim. Alt katı antrenman ve üst katı müsabaka olmak üzere iki piste sahip olacak tesisimiz, yılda 2 bin gencimizi buz sporları ile tanıştıracak” ifadelerine yer verdi.

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