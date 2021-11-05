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Bakan Kasapoğlu, Zonguldak'ta spor tesisi açılışına katıldı:

05.11.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Halkın spora erişimi, sporun bir kültür olarak güçlenmesi, bakanlık olarak en önemli hedeflerimizden biri. Birbirinden değerli gençlerimizin spora yönelmesi ve onların bu anlamdaki yeteneklerinin desteklenmesi yine bizim vazifemiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Halkın spora erişimi, sporun bir kültür olarak güçlenmesi, bakanlık olarak en önemli hedeflerimizden biri. Birbirinden değerli gençlerimizin spora yönelmesi ve onların bu anlamdaki yeteneklerinin desteklenmesi yine bizim vazifemiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Zonguldak'a kente gelen Bakan Kasapoğlu, Çaydeğirmeni Belediye Başkanlığını ziyaret edip, belediye başkanı Satılmış Gebeş'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kasapoğlu, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki açık spor tesisinin açılışını yaptı.

Burada konuşan Kasapoğlu, başta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm halka hitap edecek bir tesisi hizmete aldıklarını söyledi.

Sporun önemine işaret eden Kasapoğlu, "Halkın spora erişimi, sporun bir kültür olarak güçlenmesi, bakanlık olarak en önemli hedeflerimizden biri. Birbirinden değerli gençlerimizin spora yönelmesi ve onların bu anlamdaki yeteneklerinin desteklenmesi yine bizim vazifemiz. Bu konuda belediyelerimiz bizim önemli paydaşlarımızdan. Bu vesileyle Çaydeğirmeni Belediye Başkanı'mıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu tesis, futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla tüm halkımıza gece gündüz hizmet edecektir. Burada çok kıymetli öğrencilerimiz var. Onların mutluluğu, sevinci, heyecanı bizlere ayrı bir güç katıyor. Tesisin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kasapoğlu konuşmasının ardından öğrencilere futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtıp, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra beraberindekilerle aynı mahallede bulunan Mahmudiye Camisi'nde cuma namazını kılan Kasapoğlu, ardından Zonguldak Yüzüncü Yıl Tesisleri ve stat inşa edilecek alanda incelemelerde bulundu.

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