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Bakan Kasapoğlu'na Trabzonspor forması hediye edildi

19.01.2021 21:59 | Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu'na Trabzonspor forması hediye edildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşmayı Medical Park Stadı'nda tribünden takip etti.

Trabzon'da çeşitli programlara katılan ve ziyaretler de gerçekleştiren Kasapoğlu, 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona eren karşılaşmayı, bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Adnan Günnar ile izledi.

Ağaoğlu, Bakan Kasapoğlu'na 45 numaralı adının yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

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