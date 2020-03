Bakan Kasapoğlu’na Zirvede Brifing

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki günlük Kayseri programının ilk gününde Erciyes’e çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı programda Bakan Kasapoğlu’na Kayseri’deki spor yatırımları ve Erciyes ile ilgili bilgiler verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu Erciyes’te ağırladı. Erciyes A.Ş.’nin hizmet binasında Bakan Kasapoğlu’na brifing verildi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes’in dev maketi üzerinde kayak merkezi ve yatırımların tarihçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

KAYAK İÇİN TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEK NOKTASI

Erciyes A.Ş.’de verilen brifinge Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Şehmus Günaydın ve Antalya Milletvekili Kemal Çelik de katıldı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes’in 2006 yılından itibaren etap etap yatırımlar yapılarak dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi haline geldiğini belirtti. Erciyes’te farklı zorluk derecelerinde 34 pistin bulunduğunu ifade eden Cıngı, “2200 metrede kayak yapmaya başlanıyor. 3 bin 400 metrede dahi istasyonumuz var. Bu yükseklik kayak için Türkiye’nin en yüksek noktası ve dünya çapında da en yüksek irtifalardan birisi” dedi.

Erciyes’e dört farklı girişin olduğunu ve tüm giriş noktalarında sosyal alanların bulunduğunu dile getiren Cıngı, “Erciyes Kış Turizm Merkezi tamamı Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyeti olan 26 milyon metrekarelik bir alanda kurulu. Yatırımlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Yönetim Erciyes A.Ş. tarafından yürütülüyor. Erciyes A.Ş. Türkiye’nin ilk dağ yönetim şirketi. Tek biletle dağın her yerinde kayak yapılabiliyor” diye konuştu.

ERCİYES A.Ş. HİZMET İHRACI YAPIYOR

Erciyes A.Ş.’nin bilgi ve birikimi ile hizmet ihracına da başladığını ifade eden Murat Cahid Cıngı, “Sivas Yıldızdağı Kayak Merkezi’ni ilk başladığında biz işlettik ve danışmanlık hizmeti verdik. Şimdi Azerbaycan’da bir kayak merkezini işletiyoruz. Kalite ve mükemmellik kriterlerinde çok iyi noktadayız. Her yıl kayakçı sayısında yüzde 50 artış kaydediyoruz. Geçen yıl 2,4 milyon ziyaretçi ve 180 bin kayakçı Erciyes’e geldi” dedi. Ekonomi olarak da şehre katkı sunmaya başladıklarını dile getiren Cıngı, yapılan tanıtım faaliyetleriyle her hafta dört ülkeden beş charter seferin yapıldığını, bu yıl haftada iki olan Ukrayna’dan yapılan charter seferlerin gelecek yıl haftada üçe çıkacağını kaydetti.

YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ İÇİN DESTEK İSTENDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da brifingde Erciyes’te yapımına başladıkları Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne değinerek bu merkezin yapılmasıyla dünyanın her yerinden farklı spor dallarındaki takımları Erciyes’e kamp için getirebileceklerini söyledi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için iki futbol sahasının yapımını tamamladıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, yatırımların bu yıl da devam edeceğini ifade ederek kamp merkezine yapılacak olan spor salonu ve yüzme havuzu gibi sosyal tesisler için Bakanlıktan destek istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şehir merkezindeki spor tesisleri ile ilgili de bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç, brifing sonrası Bakan Kasapoğlu’na Cumhuriyet Meydanı ve Erciyes’i gösteren bir tablo hediye etti.