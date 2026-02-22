Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! X'te konuşuluyor

Bir dönem konuşma üslubu, felsefeye olan ilgisi ve yaşıtlarının çok ötesindeki bilgi birikimiyle Türkiye’nin gündemine oturan “Filozof Atakan”, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Henüz 10 yaşındayken 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu açıklayan ve yorumlarıyla dikkat çeken Atakan Kayalar, şimdi 16 yaşında.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kayalar’ın son görüntüsü X'te gündeme geldi. “Filozof Atakan” yeni tarzıyla bir kafede görüntülendi. Saçlarını uzatan Filozof Atakan'ın değişimi çok konuşuldu.

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Uzmanlar, Atakan Kayalar'ın yaşı ve gelişim süreci göz önünde bulundurulduğunda yanlış yönlendirildiğine dikkat çekmiş, o dönem 10 yaşındaki Atakan'ın ilerleyen dönemlerde psikolojik sorunlar yaşayabileceğine yönelik uyarıda bulunmuştu.

Bu değerlendirmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi ve Kayalar'la yakından ilgilenilmeye başlamıştı. Bakanlık, Atakan için için pedagojik ve rehberlik desteği verdiğini açıklamıştı.