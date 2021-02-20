Bakan Kasapoğlu'ndan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Eleme grubunda Hollanda'nın Hırvatistan'ı yenmesiyle grubunda ilk üç sırada yer almayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde eden milli takım için Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan tebrik mesajı yayımladı.

Milli takımın fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, mesajında "EuroBasket 2022'ye katılma hakkı elde eden 12 Dev Adam'ı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

