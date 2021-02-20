YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Kasapoğlu'ndan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

20.02.2021 22:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu'ndan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Eleme grubunda Hollanda'nın Hırvatistan'ı yenmesiyle grubunda ilk üç sırada yer almayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde eden milli takım için Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan tebrik mesajı yayımladı.

Milli takımın fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, mesajında "EuroBasket 2022'ye katılma hakkı elde eden 12 Dev Adam'ı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:28
Öğle
13:07
İkindi
16:07
Akşam
18:37
Yatsı
19:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Çayyolu Park Eczanesi
Cankaya
İlke Eczanesi
Cankaya
Nazlı Eczanesi
Cankaya
Sinde Eczanesi
Cankaya
Uğrak Eczanesi
Cankaya
Güneş Eczanesi
Akyurt
Dora Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan olimpiyat hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Tekvando Takımı'na ziyaret

Bakan Çavuşoğlu'ndan olimpiyat hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Tekvando Takımı'na ziyaret

Bakan Çavuşoğlu'ndan olimpiyat hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Tekvando Takımı'na ziyaret

Bakan Çavuşoğlu'ndan olimpiyat hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Tekvando Takımı'na ziyaret

MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için "Seyyah" isimli oyun hazırladı

MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için "Seyyah" isimli oyun hazırladı

Ankara Üniversitesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi "YÖK Anadolu Projesi"ne ilişkin toplantı yaptı

Ankara Üniversitesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi "YÖK Anadolu Projesi"ne ilişkin toplantı yaptı

Sosyal Dayanışma Merkezi kursu sayesinde iş sahibi olan kadın evine katkı sağlıyor

Sosyal Dayanışma Merkezi kursu sayesinde iş sahibi olan kadın evine katkı sağlıyor

Başkentte kırsalda açıktan akan atık su kalmayacak

Başkentte kırsalda açıktan akan atık su kalmayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.