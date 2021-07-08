Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Kulüpler Birliği Başkanı olarak Türk futboluna yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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