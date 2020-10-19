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Bakan Kasapoğlu'ndan Berna Gözbaşı'ya "geçmiş olsun" mesajı

ANKARA HABERLERİ  | 19.10.2020 18:42 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Berna Gözbaşı'ya "geçmiş olsun" mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hes Kablo Kayserispor'un sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın locasına yapılan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de hafta sonu oynanan Kayserispor-Sivasspor maçı sırasında sarı-kırmızılı kulübü başkanı Gözbaşı'nın aile bireylerinin bulunduğu locaya yapılan saldırıya tepki gösteren Bakan Kasapoğlu bir mesaj yayımladı.

Gözbaşı ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor Süper Lig 5. hafta müsabakası sırasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın aile fertlerinin bulunduğu locada uğradıkları saldırı haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili gerekli işlemler emniyet güçleri tarafından yapılmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da konunun takipçisi olacağız. Spora, sportmenliğe ve sporun birleştirici gücüne yakışmayan bu tür saha ve tribün olaylarına müsamaha göstermeyeceğiz. Bu menfur saldırıda yaralanan başta Berna Gözbaşı'nın kızı ve kardeşi olmak üzere tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaşanan bu olayı bir kez daha şiddetle kınıyorum. “

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