Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'da oyuncuları, teknik kadroyu ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Seri boyunca centilmence bir oyun ortaya koyan her iki takımımızı da kutluyorum."
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