YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik

11.05.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo'da oyuncuları, teknik kadroyu ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Seri boyunca centilmence bir oyun ortaya koyan her iki takımımızı da kutluyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı! Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı!
Kılıçdaroğlu ve Akşener iftarda buluştuKılıçdaroğlu ve Akşener iftarda buluştu

Ankara Namaz Vakitleri 11 Mayıs Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:31
Öğle
12:50
İkindi
16:43
Akşam
19:59
Yatsı
21:34

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Salı

Alpan Eczanesi
Cankaya
Anavrin Eczanesi
Cankaya
Cevizlidere Eczanesi
Cankaya
Oran Gülcem Eczanesi
Cankaya
Reyhan Atasoy Eczanesi
Cankaya
Royal Eczanesi
Cankaya
Sinan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

GÜNCELLEME - Mersin'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Mersin'de karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.