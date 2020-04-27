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Bakan Kasapoğlu’ndan karantinadaki gurbetçilere kitap jesti

ÇORUM HABERLERİ  | 27.04.2020 17:12 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’dan dönmeleri sağlanan ve Çorum’da karantina altına alınan gurbetçilere Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Suudi Arabistan’dan dönmeleri sağlanan ve Çorum’da karantina altına alınan gurbetçilere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından kitap gönderildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdu’nda ağırlanan Türk vatandaşlarının karantinası sürüyor. Yurtta kalan gurbetçilere Bakan Kasapoğlu tarafından gönderilen kitapları Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından dağıtıldı.
Kitap jesti karşısında mutluluklarını dile getiren vatandaşlar, karantina sürecinde yetkililer ve sağlık çalışanlarının verdikleri hizmet, gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.

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