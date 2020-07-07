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Bakan Kasapoğlu’ndan Malatya’ya yatırım müjdesi

MALATYA HABERLERİ  | 07.07.2020 10:06 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Malatya ziyareti kapsamında yapımları devam eden spor tesislerinin en kısa sürede tamamlanması talimatı verdiği belirtildi.Yatırım takip ve talep edilen yeni tesisler ile ilgili fikir alışverişi için geldiği Malatya’da bir dizi ziyarette bulunan Bakan Kasapoğlu’nun şehrin spor yapan genç nüfusuna cevap verecek tesislerin yapımı adına talimat verdiği bildirildi.Olimpik yüzme havuzları, ilçe futbol sahaları ve mahalle spor tesislerinin bir an önce Malatya’ya kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılacağı müjdesini veren Bakan Kasapoğlu’na Malatyalı idareciler tarafından acil ihtiyaçlar başlığı altında kapsamlı bir rapor sunulduğu da ifade edildi.Bakan Kasapoğlu’nun ziyaretini değerlendiren Ak Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya için faydalı bir ziyaret olduğunu kaydetti.Tüfenkci, “Bakanımızın Malatya’daki spor yatırımları ile ilgili son durumu görmek ve yeni yatırımlar için fikir alışverişinde bulunmak adına gerçekleştirdiği ziyaret bizleri fazlasıyla memnun etmişlerdir.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Malatya ziyareti kapsamında yapımları devam eden spor tesislerinin en kısa sürede tamamlanması talimatı verdiği belirtildi.
Yatırım takip ve talep edilen yeni tesisler ile ilgili fikir alışverişi için geldiği Malatya’da bir dizi ziyarette bulunan Bakan Kasapoğlu’nun şehrin spor yapan genç nüfusuna cevap verecek tesislerin yapımı adına talimat verdiği bildirildi.
Olimpik yüzme havuzları, ilçe futbol sahaları ve mahalle spor tesislerinin bir an önce Malatya’ya kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılacağı müjdesini veren Bakan Kasapoğlu’na Malatyalı idareciler tarafından acil ihtiyaçlar başlığı altında kapsamlı bir rapor sunulduğu da ifade edildi.
Bakan Kasapoğlu’nun ziyaretini değerlendiren Ak Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya için faydalı bir ziyaret olduğunu kaydetti.
Tüfenkci, “Bakanımızın Malatya’daki spor yatırımları ile ilgili son durumu görmek ve yeni yatırımlar için fikir alışverişinde bulunmak adına gerçekleştirdiği ziyaret bizleri fazlasıyla memnun etmişlerdir. Çok faydalı bir ziyaret olduğu kanaatindeyiz. Bu anlamda bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

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